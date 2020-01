Affaire du talibé enchaîné à Kaolack: Le maître coranique Cheikh Baye Niass libre

Le tribunal de Grande instance de Kaolack a condamné, ce mercredi 29 janvier à deux ans de prison avec sursis, le maître coranique Cheikh Baye Niass, poursuivi pour maltraitance d’enfants, en lien avec l’affaire d’un « talibé ».



À noter que trois personnes ont été attraites à la barre dont le maître coranique et le père du talibé qui avait fugué avec ses chaînes, avant d’être conduit au Commissariat central par une dame à l’aide d’une moto Jakarta. Ils ont tous été jugés et condamnés à une peine de 2 ans avec sursis.

