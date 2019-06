Affaire du taximan tué à Yoff : L’auteur présumé bientôt jugé... pour assassinat

Ousseynou Diop, le meurtrier présumé du taximan Ibrahima Samb sera bientôt fixé sur son sort. Selon "Les Echos", le juge du deuxième cabinet en charge de l’instruction a rendu une ordonnance après avis du parquet et a renvoyé l’accusé devant la Chambre criminelle. Dans son ordonnance, le magistrat a visé le crime d’assassinat.



C’est dire que les choses se présentent sous de mauvais auspices pour Ousseynou Diop, qui doit trouver de bons avocats pour échapper à une condamnation aux travaux forcés à perpétuité.



L’espoir va certainement renaître du côté de la famille de la victime et des chauffeurs de taxi qui craignaient un instant, que l’affaire n’aboutisse jamais.



Pour rappel, l’affaire avait défrayé la chronique en octobre et novembre 2016. Commerçant de son état, Ousseynou Diop avait tué froidement le taximan Ibrahima Samb d’une balle dans la tête dans une station essence de Nord Foire (Yoff). Le drame était survenu suite à des échanges houleux entre les deux hommes.

