Affaire du véhicule du projet Hann-Fann : l’ONAS réfute les allégations de son ex-DG, Cheikh Dieng

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a réfuté dimanche les allégations de son ex-directeur général, Cheikh Dieng, selon lesquelles le projet Hann-Fann prévoyait l’acquisition d’un véhicule pour son dirigeant.



‘’L’ONAS dément formellement cette information, car le projet Hann-Fann ne prévoit nulle part dans les stipulations contractuelles et les montages relatifs la possibilité d’acquérir un véhicule pour le Directeur général sous quelque forme que ce soit’’, indique un communiqué de sa cellule de communication transmis à l’APS.



Il rappelle que ‘’l’ancien DG de l’ONAS, Docteur Cheikh Dieng, lors de sa conférence de presse tenue, le vendredi 16 août 2024, a affirmé que le véhicule qui a été mis à sa disposition par une entreprise travaillant pour le projet du collecteur Hann-Fann de l’ONAS et immatriculé à son nom a été acquis dans le cadre dudit projet’’.



Face à de telles allégations, il précise que ‘’le Projet de renouvellement du Collecteur Hann-Fann, de 100 km de réseaux secondaires et tertiaires, avec acquisition d’équipements spécifiques de diagnostic et de curage, est un moyen développé avec l’approche partenariat public privé (PPP)’’.



‘’Il comporte trois composantes que sont : la fourniture d’équipements et matériels spécifiques pour le service d’exploitation, le renouvellement intégral du collecteur Hann-Fann, le renouvellement de 100 km de réseaux secondaires et tertiaires’’, indique le texte.



Les équipements fournis par la première composante du projet relative à la fourniture d’équipements et matériels spécifiques pour le service d’exploitation ‘’portent sur huit véhicules pick-up, vingt-huit camions hydrocureurs, des camions bennes, camions grues, camions citernes, du matériel d’inspection et de diagnostic réseaux, du matériel de génie civil, de l’outillage et du matériel d’égoutiers, des équipements de pompage’’.



L’ONAS souligne que ‘’toutes ces acquisitions, y compris les véhicules pick-up, sont totalement et strictement dédiées aux activités de renforcement de l’exploitation’’.



Il assure que ‘’chaque article fait l’objet d’un poste de prix avec numéro sur le cadre de devis’’.



Il insiste sur le fait que ‘’le projet ne prévoit aucun véhicule ni pour le Directeur général, ni pour les membres de l’Unité de gestion du projet (UGP)’’.



‘’Le directeur du Projet, le chef du projet et les autres membres de l’équipe du projet ne disposent pas non plus de véhicule sur ce projet’’, signale-t-il encore.



‘’Affirmer que l’ONAS peut acquérir un tel véhicule, dont le prix est estimé à 80 millions de francs CFA au moins dans ses projets pourrait nuire à l’image de l’office vis-à-vis de ses partenaires financiers’’, soutient le communiqué.



L’ONAS dit réfuter ‘’les propos’’ de son ex DG ‘’tendant à faire croire que le véhicule qu’il a reçu a été acheté dans le cadre du projet Hann-Fann’’. Il estime qu’’’une telle acquisition serait techniquement et légalement impossible’’.



Il avertit qu’’’il se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires nécessaires en cas de fausse déclaration à son encontre’’.



Le communiqué souligne que ‘’la nouvelle Direction générale de l’ONAS tient à préciser qu’elle appliquera rigoureusement les règles et procédures telles qu’elles sont prévues par les textes’’. Elle promet aussi de veiller à la ‘’conduite diligente, transparente et efficace des projets’’.



Le communiqué annonce que ‘’l’ONAS et les et les autres structures du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement reviendront sur le processus de passation des marchés’’.



Il informe également que ‘’la liste de tout le matériel roulant acheté dans le cadre de ce projet est disponible’’



