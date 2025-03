Affaire judiciaire : Moustapha Diop prêt à s’expliquer devant le Parquet financier Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a adressé une demande à l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, ancien ministre et leader du mouvement Farlu. Le procureur du parquet financier souhaite qu’il soit entendu concernant les graves accusations portées contre lui. Le député-maire de […] Sénégal Atlanticactu/ Moustapha Diop/ Serigne Ndong Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a adressé une demande à l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, ancien ministre et leader du mouvement Farlu. Le procureur du parquet financier souhaite qu’il soit entendu concernant les graves accusations portées contre lui. Le député-maire de Louga est impliqué dans l’affaire de Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, placée en détention provisoire en janvier 2025 pour un détournement présumé de plus de 700 millions de FCfa lorsqu’elle exerçait comme agent-comptable à la Commission de régulation du secteur de l’énergie. L’ancien Directeur général de l’Aprosi, Momath Ba, est sous contrôle judiciaire et a versé une caution de 90 millions de FCfa pour éviter la prison dans cette affaire. D’après Les Échos, un proche de Moustapha Diop affirme : « Il s’y attendait et est prêt. Il est calme, serein, et même soulagé. Cela fait longtemps qu’on tente de le faire tomber, comme si des adversaires cherchaient à l’éliminer. Il pourra enfin se défendre et prouver son innocence. Toutes ces accusations ne tiennent pas. Personne ne pourra prouver un lien financier entre lui et cette dame. Il n’y a ni reconnaissance de dette ni transaction d’argent entre eux. » La source ajoute que Moustapha Diop avait même demandé à être entendu, avec ou sans la levée de son immunité parlementaire, mais que son avocat s’y était opposé, insistant sur le respect de la procédure.



Source : Source : https://atlanticactu.com/affaire-judiciaire-mousta... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

