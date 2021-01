Affaire policier radié: Le porte parole de Kara apporte des éclaircissements, parle d'acharnement, charge les autorités et répond à l'oncle de l'ex-policier Le porte parole de Serigne Modou Kara, Serigne Mounirou Sarr a apporté des éclaircissements sur l'affaire du policier radié pour s'être agenouillé devant son guide spirituel. Il est revenu sur les détails de la "ziara" de Pape Bouba Diallo. Il parle d'acharnement et estime que le ministre de l'Intérieur fait de la politique. Il a répondu à son oncle qui a déclaré que l'ex-policier n'a rien reçu à part des promesses.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos