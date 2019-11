Affaire talibés enchaînés: Le Daara de Koki annonce une plainte contre Seydi Gassama et certains médias

Serigne Ass Ndao a annoncé une plainte contre Seydi Gassama et certains médias renseigne, Pressafrik. Selon le mandataire de Serigne Makhtar Nar Lô, patriarche et responsable morale du centre d’enseignement coranique » Darra Koki », Seydi Gassama aurait volontairement indiqué dans plusieurs interventions que les enfants enchaînés étaient des pensionnaires du daara Koki.



Ce qui n’était pas le cas. Il accuse le défenseur des droits de l’homme de manipulations visant à dénigrer le centre d’excellence qu’est le daaa de Koki. Serigne Ass Ndao donne ainsi un ultimatum de 72 h à Seydi Gassama et aux médias concernés pour s’excuser. Sinon l’institution qu’il représente déposera une plainte pour diffamation contre eux devant les juridictions compétentes.





