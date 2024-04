Affaires étrangères : Mankeur Ndiaye passe le témoin à Yacine Fall (PHOTOS)

La nouvelle ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall a pris officiellement fonction. Cette dernière et son prédécesseur Mankeur Ndiaye, ont procédé, ce jeudi, à la passation de service.



" Plein succès à ma soeur Yacine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, à qui je viens de passer le service. Mes profonds sentiments de gratitude au Président ⁦Macky_Sall. Mes remerciements sincères au personnel du Département ", a écrit Mankeur Ndiaye sur X.