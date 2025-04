Affaires judiciaires : Le CORED appelle les médias à plus de discernement et de rigueur Alors que plusieurs dossiers judiciaires s’annoncent sensibles, le CORED exhorte les professionnels des médias à un traitement responsable et respectueux de l’éthique. L’organe rappelle l’importance de protéger la vie privée, la présomption d’innocence et de vérifier rigoureusement les sources et images diffusées.

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a lancé un appel ce mardi, à l’endroit des professionnels des médias, les invitant à faire preuve de discernement dans la couverture des affaires judiciaires en cours et à venir.



Dans son communiqué, l’organe d’autorégulation du secteur rappelle la nécessité d’un traitement respectueux des droits fondamentaux, notamment du droit à la vie privée et de la présomption d’innocence.



« Les affaires judiciaires doivent être traitées dans le respect du droit du public à une information plurielle, de qualité et dans le respect du droit à la vie privée, des institutions de la République, de l’ordre public et des bonnes mœurs », précise le CORED.



L’instance recommande une vigilance particulière quant à l’usage des images d’illustration, afin d’éviter toute confusion entre individus portant des noms similaires, et insiste sur l’importance du mot juste et de la précision, dans le traitement de ces sujets sensibles.



