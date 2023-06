Affiche Sénégal vs Maroc / Aliou Cissé défie Walid Regragui : « s’ils veulent jouer contre nous qu’ils viennent chez nous ! » Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques mois, un match amical entre le champion d’Afrique, un titre de Sénégal et le Maroc demi-finaliste de la dernière coupe du monde est évoqué. Aliou Cissé précisera ce jeudi en conférence de presse qu’il n’y a jamais eu de pourparlers dans ce sens. Mais, El Tactici de rappeler que le Sénégal s’était rendu au Maroc en octobre 2020 pour un match amical perdu sur le score de (3-1.) cette fois-ci, Cissé veut prendre sa revanche, mais au Sénégal précisément au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. « s’ils veulent jouer cotre nous qu’ils viennent chez nous ! » Une invitation faite à Walid Regragui le coach du Maroc et à la fédération marocaine de football. Par ailleurs, il est revenu sur les difficultés pour les équipes africaines à trouver des Sparring partner de qualité, notamment des sélections européennes…

