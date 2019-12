Affrontements à Mbour : les 11 pêcheurs arrêtés devant le juge ce mardi Les 11 pêcheurs arrêtés et placés sous mandat de dépôt après les affrontements entre policiers et pêcheurs, il y a deux semaines, seront devant le juge, ce mardi. Ce, malgré la médiation initiée par le président du conseil départemental, Saliou Samb, qui a organisé, hier, une rencontre entre le commissaire de police de Mbour et les représentants des pêcheurs. Le commissaire a dit accepter les excuses des pêcheurs, mais la machine judiciaire ne s’est pas encore arrêtée.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 07:54



