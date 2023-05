Affrontements dans le centre du Nigeria : plus de 100 morts, des milliers de déplacés Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Mai 2023 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

Des affrontements entre communautés ont fait plus de 100 morts et des milliers de déplacés dans le centre du Nigeria, où les forces de sécurité tentaient de restaurer le calme vendredi. Depuis lundi soir, les attaques par des hommes armés de plusieurs villages du district de Mangu (Etat de Plateau) « ont fait plus de 100 morts », a indiqué vendredi à l'Afp le représentant du district, Daput Minister Daniel, ainsi que le député local Solomon Maren. La police locale a assuré de son côté vendredi après-midi avoir ramené le calme dans ces villages et qu'au moins 87 corps avaient été retrouvés, tandis que plus de 40 blessés étaient actuellement soignés dans trois centres médicaux. « La présence sécuritaire a été intensifiée dans le district et autour, afin de ramener la paix et le calme », a précisé la police dans un communiqué précisant que sept personnes avaient été arrêtées. La veille, elle avait déjà affirmé avoir restauré le calme, mais plusieurs sources locales avaient assuré que les violences persistaient. AFP



Source : Source : https://lesoleil.sn/affrontements-dans-le-centre-d...

