Affrontements entre pêcheurs : Le Parquet de Thiés annonce des arrestations à Mboro et à Cayar

Le 2 avril 2023, des affrontements regrettables ont opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande côte. Ces évènements avec leur extension sur le continent à Mboro puis à Cayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes ainsi que des dégradations de biens dans ces localités.



A l’égard d’une telle situation, mentionne le communiqué du Parquet de Thiès, des investigations exhaustives ont été immédiatement menées et ont conduit à l’interpellation d’une vingtaine de mis en cause à Cayar et plus d’une dizaine à Mboro.



D'aprés le document, les procédures ouvertes font l’objet d’un traitement à la mesure de la gravité des actes commis. L’Autorité judiciaire, espérant un retour à la normale, adresse néanmoins une mise en demeure ferme aux potentiels contrevenants, au respect de la paix publique et à l’intégrité physique des personnes et des biens.



Fait à Thiès le 6 avril 2023



Le Procureur de la République Cheikh Dieng