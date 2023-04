Affrontements entre pêcheurs : Les victimes de Guet-Ndar seront indemnisées (maire) Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye demande aux professionnels de la pêche originaires de Guet-Ndar, victimes de pillages, dans des affrontements qui ont éclaté dernièrement, de se réunir, en collaboration avec la mairie et le préfet, pour évaluer les dommages, en vue de leur réparation. Le Président a instruit à cet effet le ministre de la pêche et celui du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, informe le maire de Saint-Louis. M. Faye a fortement déploré la tournure des évènements qui se sont soldés par des affrontements entre Cayar et Mboro. Il invite en outre à privilégier le dialogue entre les communautés de pêcheurs pour asseoir la paix. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/affrontements-entre-pecheurs-l...

