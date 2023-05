Affrontements entre pêcheurs de Cayar et de Mboro : Le verdict sera rendu le 10 mai

Le Tribunal de Grande Instance de Thiès annonce avoir mis en délibéré à la date du 10 mai 2023, le verdict du procès ouvert vendredi sur l’affaire de l’affrontement entre des pêcheurs de Cayar et de Mboro (ouest), survenu le 2 avril dernier et occasionnant des blessés graves et des dégâts matériels, a appris l’"APS", de sources judiciaires.



« Une vingtaine de personnes à Cayar et plus d’une dizaine à Mboro, mises en cause dans des affrontements entre pêcheurs en mer, ont été interpellées suite à des investigations exhaustives menées par la justice », a appris l’"APS", des autorités judiciaires locales.



Selon un communiqué du Procureur de la République de Thiès, dont l’"APS" a obtenu une copie, « ces évènements avec leur extension à Mboro puis à Kayar, avaient occasionné des violences physiques graves sur des personnes ainsi que des dégradations de biens », dans ces localités abritant de grandes communautés de pêcheurs.









