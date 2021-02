Affrontements pro Sonko-force de l’ordre: 21 prévenus, relaxés

Jeudi 11 Février 2021 à 19:26

Les affrontements nés du vent de soutien à Ousmane Sonko avaient conduit à l’arrestation d’une quarantaine de personnes. Aujourd’hui, une source révèle que 21 d’entre eux sont relaxés.



Le leader du parti d’opposition « PASTEF Les Patriotes » est accusé de viol et menaces de mort par une masseuse d’un institut de beauté sis à Dakar.



Convoqué par la gendarmerie, le député a invoqué son immunité parlementaire pour ne pas répondre à la convocation.



Venus témoigner leur soutien, ses sympathisants ont violemment fait face aux forces de l’ordre mettant la capitale sénégalaise à feu et à sang durant toute la journée hier. Une affaire de mœurs qui est devenue en quelques heures une bataille de rue et d’opinions.



