Afghanistan: Les Taliban demandent sans « parti pris politique » une aide humanitaire

L’Afghanistan est confronté à une importante crise humanitaire. Dans ce contexte difficile, le « vice-Premier ministre » et cofondateur des Taliban, Abdul Ghani Baradar, a appelé, vendredi 7 janvier, la communauté internationale à soutenir « sans aucun parti pris politique » les Afghans, alors que le pays est confronté à une crise humanitaire.



« Le monde doit soutenir le peuple afghan sans aucun parti pris politique et s’acquitter de ses obligations humanitaires », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par les médias publics, ajoutant que « en divers endroits les gens n’ont pas de nourriture, de logement, de vêtements chauds ou d’argent ».



Situation d’urgence



La neige a recouvert une large partie du centre et du nord de l’Afghanistan ces derniers jours, tandis que plusieurs régions du sud ont été touchées par des inondations.



Selon Abdul Ghani Baradar, cela complique les conditions de vie des Afghans déjà durement touchés par l’arrêt de l’aide internationale, même s’il a assuré que les Taliban sont prêts à faire face à cette « situation d’urgence ».

Depuis la chute de l’ancien gouvernement afghan soutenu par les États-Unis et leurs alliés mi-août, les pays occidentaux ont coupé le robinet d’aides qui maintenait le pays à bout de bras.



Plus de la moitié de la population touchée par la famine



Washington a gelé près de 10 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane, et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont suspendu leurs aides.



Les Nations unies ont prévenu que l’Afghanistan était au bord d’une des pires catastrophes humanitaires au monde. Selon plusieurs organisations internationales, plus de la moitié de la population de 38 millions d’habitants va être touchée par la famine.



Quelques pas en avant ont été entrevus en décembre, avec l’adoption d’une résolution de l’ONU qui facilite, pendant un an, l’aide humanitaire à l’Afghanistan et la promesse de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) de mettre en place un fonds de donation et de tenter de débloquer une partie des avoirs du pays.



