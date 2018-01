Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Afghanistan : attaquée, l'ONG Save The Children suspend ses opérations Rédigé par la redaction le 24 Janvier 2018 à 16:18 | Lu 89 fois Au moins trois personnes ont été tuées dans l'attaque mercredi contre Save the Children à Jalalabad, revendiquée par le groupe Etat islamique.



Un temps annoncée comme terminée, l'attaque contre les locaux de l'organisation Save The Children dans l'est de l'Afghanistan, à Jalalabad, était toujours en cours plus de sept heures après son déclenchement mercredi. Elle survient 4 jours après l'attentat contre l'hôtel Intercontinental de Kaboul, où 18 personnes ont trouvé la mort. Pour l'instant, le bilan provisoire fait état de trois morts - deux gardes de sécurité de l'ONG et un civil - et 24 blessés.

«Nous pouvons confirmer que l'attaque contre nos locaux à Jalalabad est toujours en cours», a précisé le porte-parole de l'organisation dans un communiqué, contredisant donc le responsable provincial qui en avait annoncé la fin quelques heures auparavant. Le sort des employés de l'ONG demeure, pour le moment, incertain. Certains restaient enfermés à l'intérieur du complexe et l'un d'eux, joint par l'AFP, a indiqué qu'il se trouvait «toujours dans la pièce sécurisée; nous ne savons pas si c'est terminé, nous attendons que les forces de sécurité nous disent qu'on peut sortir», a-t-il confié.

Le corps d'un des assaillants qui a déclenché sa veste explosive a été découvert sur place et un autre a été abattu par les forces de sécurité. L'attaque a commencé peu après 9 heures, heure locale, par un attentat à la voiture piégée devant le complexe qui abrite l'ONG.

Daech revendique l'attaque L'organe de propagande de Daech, Amaq, a affirmé dans un communiqué que «trois martyrs avaient pris part à l'attaque visant les fondations britanniques et suédoises et des institutions gouvernementales afghanes», allusion au «Swedish Comittee» pour les affaires humanitaires et un bureau du ministère afghan des Femmes, situés à proximité. La dernière attaque de Daech en Afghanistan remonte au 28 décembre et visait un centre culturel chiite de Kaboul où 41 personnes avaient perdu la vie.

«Je suis vivant, priez pour moi»

Un employé de l'ONG retranché dans les locaux pendant l'attaque terroriste

«J'ai entendu une énorme explosion, ça ressemblait à une voiture piégée. Nous nous sommes mis à couvert et j'ai vu un homme armé d'un RPG (lance-roquettes) tirer contre la porte principale pour entrer dans le complexe», a rapporté un témoin hospitalisé. Plus d'une heure après le début de l'attaque, un employé retranché à l'intérieur des locaux a lancé un appel à l'aide via le réseau de messagerie WhatsApp: «Je suis vivant, priez pour moi, j'entends au moins deux assaillants au deuxième étage, ils nous cherchent» écrit-il.

L'ONG suspend ses missions dans le pays Un autre employé, joint à l'intérieur, a également fait état de tirs après l'explosion, évoquant selon lui «une attaque complexe». Par ce mode opératoire, désormais habituel, les assaillants s'ouvrent la voie en déclenchant une explosion à la voiture piégée avant d'investir les locaux visés.

Save The Children a annoncé que «toutes les opérations à travers l'Afghanistan étaient suspendues temporairement» et affirme que «l'Afghanistan est l'un des endroits les plus difficiles au monde pour les travailleurs humanitaires».



L'ONG est présente en Afghanistan depuis 1976 à Kaboul et vient notamment en aide aux enfants travaillant dans la rue. Pour la Mission des Nations unies en Afghanistan (Manua), «attaquer une organisation humanitaire constitue une claire violation du droit international et peut relever du crime de guerre», a-t-elle rappelé sur Twitter.



