Afreximbank : Une ‘’performance solide’’ relevée au troisième trimestre 2024

Le Groupe a réalisé une performance solide, clôturant le troisième trimestre dans une position financière solide, comme en témoignent ses niveaux de liquidité sains, l'amélioration de la qualité des actifs et les niveaux élevés d'adéquation des fonds propres. La rentabilité du Groupe pour la période de référence de neuf mois (« 9M ») a répondu aux attentes et s'est considérablement améliorée par rapport à l'année précédente, soulignant sa résilience et son efficacité opérationnelle.



La banque indique que les produits d'intérêts nets pour la période des neufs mois ont augmenté de 22,05 % pour atteindre 1, 3 milliards de dollars US, contre 1 milliard de dollars US pour la période close le 30 septembre 2023 (période précédente ou période 9 M’2023). Un communiqué de la banque renseigne que cette augmentation s'explique en grande partie par une hausse de 24,62 % des revenus d'intérêts, en raison de la croissance des revenus d'intérêts de la Banque et de la gestion efficace des coûts d'emprunt. La marge d'intérêt nette a été maintenue malgré la baisse des taux d'intérêt.



A l’en croire, en dépit des pressions inflationnistes, de l'augmentation des activités commerciales et des effectifs pour soutenir la croissance des activités et mettre en œuvre les initiatives stratégiques, le Groupe a fait preuve de résilience en maintenant son efficacité opérationnelle avec un ratio coûts/revenus de 17,16 % pour la période 9M'2024, contre 16,79 % pour la période 9M'2023.





Le communiqué souligne que le total des actifs au bilan et des passifs éventuels du groupe a clôturé la période 9M'2024 à 36,3 milliards de dollars US (exercice 2023 : 37,3 milliards de dollars US). Les soldes de trésorerie et des équivalents de trésorerie ont clôturé la période 9M'2024 à 3,9 milliards de dollars US (exercice 2023 : 5,6 milliards de dollars US). La même source confie que la baisse de la trésorerie et des équivalents de trésorerie résulte de la stratégie délibérée de la banque visant à faire face aux obligations arrivant à échéance en utilisant des ressources internes tout en contrôlant les coûts associés à la détention de liquidités excessive.



Les fonds des actionnaires du groupe ont augmenté de 7,96 % pour atteindre 6,6 milliards de dollars US en 2024, contre 6,1 milliards de dollars US en raison d'une combinaison de bénéfices non distribués et d'apports de capitaux frais.





M. Denys Denya, premier vice-président exécutif de Afreximbank, a déclaré : « Afreximbank a affiché une solide série de résultats pour les neuf premiers mois de 2024, en dépit de conditions macroéconomiques difficiles, en particulier dans toute l'Afrique ». Il soutient que le revenu brut du Groupe a augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre 2,3 milliards de dollars US, tandis que le revenu net a également connu une augmentation de 23 % par rapport à la même période en 2023, totalisant 642 millions de dollars US.



Pour lui, cette solide performance a été soutenue par la croissance des volumes d'affaires et des marges saines, tout en maintenant un faible ratio coûts/revenus. En outre, dit-il, nous avons maintenu un bilan sain et solide avec une position de liquidité robuste pour stimuler la croissance attendue au quatrième trimestre.

Bassirou MBAYE

