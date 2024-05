Africa CEO Forum 2024 : La délégation de APIX-SA signe un protocole d'accord avec le Rwanda Development Board Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 01:39 | | 0 commentaire(s)|

Le 11e Sommet annuel de l'Africa CEO Forum s'est tenu les 16 et 17 mai 2024 à Kigali, au Rwanda. Cet événement international a rassemblé plus de 2 000 leaders économiques, PDG, investisseurs, chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres. L'objectif de ce rendez-vous était de façonner un nouvel horizon à travers quatre agendas de transformation prioritaires. La délégation de APIX-SA, dirigée par le Directeur Général Bacary Séga Bathily, a participé activement à cet événement. Lors de la cérémonie d'ouverture, les échanges ont porté sur le thème "La place de l'Afrique autour de la table ou au menu ?". Par la suite, la délégation de APIX-SA a assisté à des panels de haut niveau, notamment sur la capitalisation des industries créatives africaines, la mobilisation des investissements à travers les Partenariats Publics-Privés, et la création d'un environnement des affaires de classe mondiale. Dans le domaine des rencontres, le Directeur Général, Bacary Séga Bathily, a mené des entretiens de haute importance, notamment avec le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr. Il s'est également entretenu avec Makhtar Dop, Directeur Général du International Finance Corporation (IFC), sur la stratégie de financement du secteur privé. Une table ronde stratégique sur les Partenariats Publics Privés a également été organisée. Ces différentes rencontres et discussions de haut niveau témoignent de l'importance accordée par le Directeur Général aux questions économiques, de développement et de financement du secteur privé. La tenue d'une table stratégique sur les Partenariats Publics Privés souligne également l'intérêt porté à ce type d'approche collaborative entre acteurs publics et privés.









www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Africa-CEO-Forum-2024-La...

