Africa Investment Forum : Les boardrooms virtuelles attirent 32,8 milliards de dollars

Dévoilant jeudi les résultats des sessions des boardrooms virtuelles de l’Africa Investment Forum, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a déclaré aux 500 promoteurs de projets, investisseurs, courtiers en transactions et représentants gouvernementaux du monde entier qui y ont participé : « En 72 heures, vous vous êtes tous connectés, vous avez conclu des transactions et vous avez créé le succès ».



Selon un communiqué de presse, les réunions de trois jours en boardrooms virtuelles ont permis de présenter 40 projets dans plusieurs secteurs. M. Adesina a déclaré que l’Afrique était de toute évidence redevenue une terre d’investissements, avec la résorption progressive de la pandémie de Covid-19.



«Les attentes étaient fortes depuis le report, en décembre dernier, des Market Days de l’Africa Investment Forum, la principale plateforme et manifestation d’investissement en Afrique. L’événement avait été repoussé à mars en raison de l’émergence de la variante Omicron du Covid-19. Covid a également entraîné l’annulation des Journées du marché de l’Africa Investment Forum de 2020 », ajoute la même source.



L’Africa Investment Forum est une plateforme d’investissement multipartite. Il s’agit d’une initiative du Groupe de la Banque africaine de développement et de sept autres partenaires, qui ont tous extrait de leurs pipelines des transactions potentielles pour les boardrooms.



Alain Ebobissé, Pdg d’Africa50, a décrit l’ambiance qui régnait dans les salles de réunion : « Des transactions réelles et passionnantes ont été conclues au cours de ce forum. Nous constatons un grand intérêt de la part du secteur privé dans divers secteurs, notamment l’énergie – en particulier les énergies renouvelables –, les TIC et les télécommunications, ainsi que les soins de santé. Nous devons nous assurer que nous accélérons la mise en œuvre de ces mesures afin que le succès engendre d’autres succès. »



Les résultats exceptionnels des boardrooms virtuelles ont confirmé l’intérêt marqué pour toute une série de secteurs économiques offrant un retour sur investissement élevé ainsi qu’un fort impact social pour les Africains. Les secteurs clés comprenaient les transports, le gaz et l’énergie, les soins de santé, l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication. Des sessions spécifiques en boardroom ont porté sur les industries créatives africaines et les entreprises dirigées par des femmes. M. Adesina a souligné l’importance de la croissance des entreprises féminines et a affirmé l’engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à soutenir les femmes entrepreneurs. Il a déclaré que la Banque africaine de développement avait mis en place une facilité de conseil aux femmes d’un montant d’un million de dollars, le programme Affirmative finance action for women in Africa (Afawa). L’Afawa soutient les entreprises dirigées par des femmes en leur offrant des services de conseil. « Les entreprises dirigées par des femmes doivent croître et dominer dans toute l’Afrique », a déclaré M. Adesina.

Adou FAYE

