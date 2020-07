Africa business héros: Trois Sénégalais parmi les cinquante finalistes

Les Sénégalais Fatima Zahra Ba (So’Fatoo), Mame Diarra Bousso Guèye (Dakar boutique com suarl) et Thierno Souleymane Agne (Fraisen) font partie des 50 finalistes sélectionnés parmi plus de 22000 candidatures dans le cadre du concours «Africa business hereos » (Abh) de la Fondation Jack Ma.



Le processus de sélection des finalistes du concours se poursuivra tout au long de l'été. Suite aux entretiens du second tour et à la présentation de la demi-finale, les 20, puis les 10 premiers finalistes, seront annoncés respectivement en août et en septembre 2020. Abh clôturera ce concours par une grande finale à la fin de l’année, au cours de laquelle les 10 premiers finalistes présenteront leurs projets, devant un parterre de dirigeants de renommée mondiale – dont Jack Ma – afin de remporter ce prix d’une valeur d’1,5 million de dollars Us.

