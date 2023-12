Africa investment Forum : Mme Yacine Fal nommée représentante spéciale du président de la Bad

Selon un communiqué de presse, l’Africa Investment Forum a été lancé en 2018 pour tirer parti des ressources collectives de ses cofondateurs et réduire le déficit d’investissement dans les infrastructures du continent. Ses partenaires fondateurs sont le Groupe de la Banque africaine de développement, Africa50, Afreximbank, l’Africa Finance Corporation,

la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque de commerce et de développement.



«Mme Fal s’efforcera de renforcer les engagements stratégiques avec les partenaires fondateurs de l’Africa Investment Forum, d’élargir la participation de nouveaux partenaires et de soutenir le président dans ses activités de sensibilisation sur l’Africa Investment Forum.



Dans son nouveau rôle, elle rendra directement compte au président de la Banque africaine de développement. Elle travaillera également en étroite collaboration avec la directrice principale de l’Africa Investment Forum Chinelo Anohu et le groupe de coordination de l’Africa Investment Forum sous la présidence du président », lit-on dans le communiqué.



Les responsabilités de Mme Fal en tant que représentante spéciale, précise-t-on,

engloberont le conseil, la coordination et la collaboration, la gestion des partenariats, la création d’alliances stratégiques et les tâches de reporting et d’évaluation.



De nationalité sénégalaise, Mme Fal apporte à ce nouveau rôle plus de 20 ans d’expérience dans les domaines bancaire et juridique et dans le domaine de la passation des marchés. Elle a occupé différentes fonctions au sein du Groupe de la Banque africaine de

développement, la dernière en date étant celle de vice-présidente par intérim du Développement régional, de l’intégration et de la prestation de services. Elle a également servi comme conseillère juridique principale, responsable de l’équipe de mise en œuvre des

réformes, responsable du département des marchés publics et des services fiduciaires, cheffe de division des services de passation des marchés, représentante résidente du bureau de la Banque au Maroc, directrice générale adjointe du bureau du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services pour l’Afrique du Nord et directrice générale du bureau du cabinet du président.



Mme Fal est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Dakar et d’un diplôme de troisième cycle en droit international de l’Université de Paris X.



« Je suis très honorée de la confiance que m’accorde le président Adesina en me nommant à ce nouveau poste de représentante spéciale pour l’Africa Investment Forum. Au moment où la Banque africaine de développement mène les efforts visant à mobiliser davantage de financements du secteur privé pour l’Afrique, l’Africa Investment Forum est devenu la première place de marché pour les investissements dans les projets en Afrique. Je mettrai à profit mes connaissances et mon expérience de la Banque et de ses partenaires pour aider la Banque et son écosystème à assurer une plus grande efficacité et un meilleur impact de cette excellente plateforme pour l’Afrique. », a déclaré Yacine Fal.



« Au moment où la Banque africaine de développement s’attèle à élargir les partenariats du Forum pour l’investissement en Afrique à plusieurs banques multilatérales de développement, dans le cadre de ses efforts globaux visant à utiliser le Forum pour l’investissement en Afrique pour mobiliser davantage de financements du secteur privé pour l’Afrique, il est devenu impérieux de stimuler les partenariats mondiaux, nationaux et régionaux et d’améliorer la coordination, la mise en œuvre, l’efficacité et l’impact de toutes les parties prenantes. En tant que représentante spéciale du président pour l’Africa Investment Forum, Mme Fal jouera un rôle stratégique dans ce processus grâce à sa connaissance approfondie du Groupe de la Banque africaine de développement, des banques multilatérales de développement, du secteur privé, du financement de projets et de la gestion de projets », a confié Akinwumi Adesina.





Adou FAYE

