African Banker Awards 2024 : La liste des lauréats

Liste complète des lauréats :



Banquier de l'année

M. Admassu Tadesse, président et directeur général du groupe Trade and Development Bank



Banque de l'année

African Export Import Bank (Afreximbank)



Icône africaine

Mme Razia Khan, Economiste en chef pour la région MEA, Standard Chartered



Carrière exemplaire

M. Aigboje Aig-Imoukhuede, président d’Access Holdings et Coronation Group, lauréat du Trophée African Banker Awards 2024 pour sa carrière exemplaire



Gouverneur de l'année

S.E. Kamau Thugge C.B.S., Gouverneur de la Banque centrale du Kenya



Ministre des finances de l'année

S.E. Iipumbu Shiimi, Ministre des Finances de Namibie



Banque durable de l'année

Groupe Standard Bank



IFD de l'année

Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA)



Fintech de l'année

Flutterwave



Banque des PME de l'année

Ecobank



Opération de l'année - dette

774 millions d'euros pour le projet Strada - Sénégal - MUFG Bank



Opération de l'année - Fonds propres

Investissement de 1,1 milliard de dollars dans les mines de cuivre de Mopani - Rothschild and Co, Afrique du Sud



Opération de l'année - Agriculture

Evergrow, 400 millions d'USD, pour des engrais spécialisés - National Bank of Egypt



Opération de l'année - Infrastructure

362,5 millions d'USD Standard Gauge Railway - Tanzanie - African Export Import Bank (Afreximbank) and Standard Chartered



Banque régionale de l'année – Afrique du Nord

EFG Holding



Banque régionale de l'année – Afrique Australe

Mauritius Commercial Bank (MCB)



Banque régionale de l'année – Afrique de l’Est

Uganda Development Bank (UDB)



Banque régionale de l'année – Afrique Centrale

Rawbank, RDC



Banque régionale de l'année – Afrique de l’Ouest

United Bank for Africa (UBA)



Prix AFAWA de la banque de l'année

Centenary Rural Development Bank



Ismaïla BA, Envoyé spécial à Nairobi







