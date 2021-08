Afrique: Le monde commémore la journée des disparitions forcées

Selon le Comité international de la croix rouge (CICR), l'Afrique concentre plus de 40.000 cas de disparitions forcées. Il y en a près de 1.500, uniquement dans l'extrême-nord du Cameroun. Le CICR, à travers son programme Missing, travaille avec les familles des victimes pour les aider à retrouver leurs proches disparus.



Cinq ans d'angoisse et de souffrances, c'est ce que vit Abdoulaye, la cinquantaine et handicapé d'un bras qui est sans nouvelles de son frère. "Nous étions aux champs quand mon frère est venu me dire qu'il partait accompagner quelqu'un dans une localité voisine. Le temps d'aller et revenir, on nous a rapporté qu'il avait été arrêté par des hommes armés. J'ai fait beaucoup de recherches dans les gendarmeries, les commissariats et autres... mais sans succès. Avec mon handicap, j'ai épuisé tout ce que j'avais comme ressources. Je suis épuisé", témoigne-t-il.



Depuis le début de la crise en 2014, des milliers de personnes ont disparu dans cette région située dans le Nord du Cameroun. A travers le programme "Missing", le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) travaille sur les données disponibles pour aider ces familles à retrouver leurs proches ou à découvrir ce qui leur est arrivé. (DW)

