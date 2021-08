Afrique : Les USA placent cinq dirigeants Djihadistes sur la liste de "terroristes mondiaux"

Les Etats-Unis ont placé vendredi cinq hommes identifiés comme des dirigeants de groupes jihadistes en Afrique sur leur liste de "terroristes mondiaux", a annoncé le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans un communiqué. Il s'agit d'abord de Bonomade Machude Omar, qui "dirige les départements militaire et des affaires étrangères pour l'Etat islamique au Mozambique"; Sidan ag Hitta, "un commandant responsable de la région de Kidal au Mali au sein du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM)"; Salem ould Breihmatt, "un haut dirigeant du JNIM et émir d'Arbinda et Serma dans la région de Mopti au Mali. Il est aussi chargé de la supervision du JNIM au Burkina Faso".Les deux autres sont Ali Mohamed Rage, "porte-parole des shebab et haut dirigeant du groupe", et Abdikadir Mohamed Abdikadir, "un facilitateur" des shebab.





Désormais, "tous les biens et intérêts au nom de ces individus doivent être bloqués et signalés au bureau du contrôle des avoirs étrangers du département au Trésor", ajoute le secrétaire d'Etat."Toute institution financière étrangère qui faciliterait sciemment une transaction financière significative ou fournirait des services financiers significatifs aux personnes désignées aujourd'hui" pourrait s'exposer à des sanctions.Les Etats-Unis veulent "perturber les méthodes de financement de l'EI-Mozambique, du JNIM et des shebab (...) pour limiter leurs capacités à mener davantage d'attaques contre les civils", selon le communiqué

Source : https://www.exclusif.net/Afrique-Les-USA-placent-c...