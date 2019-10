Afrique de l'Ouest: Les jeunes agri-entrepreneurs à l'école des pratiques agricoles durables Mbour sera lundi prochain, le point de ralliement des jeunes entrepreneurs de la sous régions, pour y assister à une rencontre sur l'entrepreneuriat agricole. Ce sera aussi une occasion pour une quarantaine d'entrepreneurs de promouvoir ce secteur et ce, du 21 au 25 octobre prochains.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

Cet atelier a pour thème: "L’entrepreneuriat agricole des jeunes pour des systèmes alimentaires ruraux et urbains durables en Afrique de l’Ouest".



Une quarantaine de jeunes entrepreneurs agricoles du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo vont y prendre part.



Parmi les objectifs visés à travers cet atelier, la ’promotion et le le renforcement de capacités des jeune agri-entrepreneurs sur les pratiques d’agriculture durable, afin qu’ils puissent participer à un développement durable.



Ce sera une occasion pour ces derniers d'apprendre, d'après notre source, les nouvelles méthodes dans ce secteur surtout par rapport aux ‘’avancées technologiques actuelles".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos