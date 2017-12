Afrique du Sud: Cyril Ramaphosa prend la succession de Jacob Zuma à l'ANC

Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu lundi à la tête du Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994, à la place du très contesté président Jacob Zuma, à deux ans d'élections cruciales pour l'avenir du parti et du pays.



Après un scrutin quelque peu chaotique, révélateur du duel très serré qui se jouait, Cyril Ramaphosa a devancé de 179 voix à peine son unique rivale, l'ancienne patronne de l'Union africaine (UA) et ex-épouse de Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma.



« Nous proclamons le camarade Cyril Ramaphosa nouveau président du Congrès national africain », a déclaré à la tribune de la conférence du parti réuni à Johannesburg, une responsable de la commisison chargée du scrutin.



Annoncée au terme de plusieurs heures de dépouillement, la victoire de Cyril Ramaphosa a été accueillie par un tonnerre d'acclamations de ses partisans et les sifflets de ceux de son adversaire, témoins des fractures qui divisent le parti.



Fort de ce succès, Ramaphosa pourrait devenir en 2019, le nouveau président du pays à la fin du mandat de Jacob Zuma, en cas de victoire de l'ANC aux élections générales.



Avec ce résultat, c’est la tendance des précédents congrès qui se perpétue, avec un vice-président qui devient président. Mais le camp de Dlamini-Zuma est aussi représenté dans le top six de la nouvelle ANC. Le nouveau vice-président, autrement dit le nouveau numéro 2 est David Mabuza, qui faisait justement parti de la liste de Nkosazana Dlamini-Zuma. A voir maintenant, comment va fonctionner cette sorte de cohabitation à la tête du parti.



Chez les délégués, l’unité était le mot d’ordre jusqu’à présent. Mais à l’annonce des résultats, les deux camps étaient clairement visibles, se levant, chantant, dansant dès que leur candidat était mentionné.











RFI