Afrique du Sud: Des inondations font 51 morts

Parmi les morts, figurent un bébé de six mois, et un enfant d'une dizaine d'années. Au moins 32 personnes ont été hospitalisées selon l'AFP.

Le Président Cyril Ramaphosa s'est rendu dans les zones touchées. Le sud et l'est du pays ont été durement frappés par des pluies torrentielles ces derniers jours.

D'autres inondations et des vents violents sont attendus dans les zones côtières et une alerte rouge (avis de vent violent et forte pluie) est toujours de rigueur.

Des photos de la région montrent que des parties de certaines routes ont été emportées par les eaux et que des bâtiments ont été détruits par des glissements de terrain.

BBC Afrique