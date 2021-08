Afrique du Sud : Jacob Zuma autorisé à sortir de prison

L’ancien président sud-africain, Jacob Zuma sera autorisé à sortir de prison, mardi prochain, afin de comparaitre lors d’un procès pour corruption.



Cette décision a été prise par le tribunal aprés l’éclatement d’une émeute pro-Zuma ayant fait plus de 300 morts. D’ailleurs, le procès aura lieu à Pietermaritzburg, une ville dévastée par les émeutes et les pillages déclenchés par son arrestation.



Par ailleurs, la sortie du président Zuma de prison a également été autorisé pour assister pour permettre à celui-ci d’assister aux funérailles de son frère.



A retenir que Jacob Zuma est poursuivi dans une affaire relatif à un marché d’armes dans les années 1990 et des allégations selon lesquelles Zuma aurait reçu des pots-de-vin. Il nie toutes les accusations, informe BBC.