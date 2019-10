Afrique du Sud: Le nombre d’adolescents suivant un traitement contre le VIH multiplié par 10

Les chercheurs ont étudié plus de 700 000 jeunes recevant un traitement contre l’infection et ont découvert que le nombre d’adolescents de 15 à 19 ans, qui se font traiter a été multiplié par 10 en 2019, contrairement à 2010.



Les auteurs de l’étude, publiés dans le journal The Lancet HIV, ont attribué cette hausse en partie au succès des programmes de prévention du sida qui ont permis d’améliorer les taux de dépistage et de traitement.



Cependant, ils ont constaté que moins de 50% des jeunes Sud-Africains qui se font soigner contre le VIH commencent à suivre un traitement antirétroviral, ce qui peut prévenir la transmission et empêcher le développement du sida du patient.



“Malgré l’augmentation du nombre de patients commençant un traitement, des obstacles empêchent de nombreux adolescents à commencer un traitement”, a déclaré Mhairi Maskew de l’Université de Witwatersrand et l’auteur principal du rapport.



Cela concerne notamment la stigmatisation, le sentiment répandu que les cliniques ne peuvent garantir la confidentialité des patients et l’accroissement des responsabilités domestiques des jeunes, en particulier dans les familles où les enfants ont perdu leurs parents atteints du VIH et du sida.



L’étude a révélé que, bien que les personnes séropositives aient été grossièrement divisées par sexe, neuf personnes sur 10 recevant un traitement actif étaient des filles.





Les auteurs ont déclaré que cela concordait avec des taux beaucoup plus élevés d’infection par le VIH transmissible sexuellement chez les jeunes femmes par rapport aux hommes jeunes.



Le nombre de décès dus au sida a globalement diminué depuis le pic de l’épidémie au début des années 2000, mais une commission internationale du sida a mis en garde l’année dernière contre une résurgence si la population adolescente en pleine expansion du monde n’était pas protégée.