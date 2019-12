Afrique du Sud: Un policier condamné à 30 ans de prison pour le meurtre d’un Nigérian

Reynold et un autre policier avaient pris d’assaut le quartier d’Ebuka pour une descente illégale. Il a accosté Ebuka et lui a demandé de l’argent. Ayant refusé de céder à la demande de Reynold, ce dernier a ouvert le feu à bout portant sur Ebuka. La victime est décédée sur place.



Le condamné, 24 ans, a été traduit en justice par le gouvernement sud-africain après que son complice a témoigné contre lui au tribunal.



Abike Dabiri-Erewa, la présidente de l’association des Nigérians de la diaspora a salué la décision de la justice sud-africaine.



« Nous sommes heureux que justice ait été faite. Nous sommes heureux que cette affaire ait finalement pris fin et que l’Afrique du Sud ait démontré sa volonté politique de lutter contre la xénophobie », a-t-elle déclaré.