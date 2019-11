Accueil Envoyer Partager sur facebook Afrique du Sud: Une mère coupe le p*nis d’un homme qui aurait violé et tué sa fille de 5 ans Rédigé par Mamadou Mangane le 22 Novembre 2019 à 10:06 Le 2 août 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire de Véronique Makwena, une jeune mère de 23 ans. Ce jour-là, il y a trois mois, sa fille de cinq ans, Chantelle, a disparu de leur maison à Port Elizabeth.

«Ce jour, j’allais au magasin avec ma sœur aînée. Je l’ai laissée avec mon amie qui habitait avec nous, parce qu’elle était malade. Quand nous sommes rentrées du magasin, ma fille n’était pas là. Nous l’avons cherchée partout mais à la tombée de la nuit, nous avons arrêté les recherches», a déclaré Makwena.



«Ce qui m’a étonnée, c’est que je pouvais voir les chaussures de Chantelle devant la porte. Elle ne sortait jamais sans ses chaussures.»



Le lendemain de sa disparition, le corps de la petite a été retrouvé couvert de sang et abandonné sur le siège d’une toilette près de leur domicile.



Mercredi, Makwena a comparu devant le tribunal de première instance de Port Elizabeth avec sa belle-sœur, Noxolo Maneli. Les deux femmes, ainsi que leur amie Siyabonga Pakade sont accusées de tentative de meurtre.



Elles sont accusées d’avoir agressé et coupé le pénis de l’homme qu’elles croient avoir violé et tué Chantelle.



Les trois femmes ont été arrêtées en septembre dernier et gardées en détention pendant deux semaines.



Cette affaire a suscité beaucoup d’attention et elles ont par la suite été libérées sous caution grâce à l’aide de personnes qui avaient entendu parler de leur histoire sur différentes plates-formes.



L’avocat Fundile Matoto a décidé de représenter les trois femmes. Ce dernier se dit préoccupé par les accusations portées contre elles.



«À mon avis, c’est une affaire de voies de fait, tout au plus, de lésions corporelles graves.»

Il a également dénoncé le fait que personne n’a été arrêté pour le viol et meurtre de Chantelle, bien que des échantillons d’ADN aient été prélevés le jour où son corps a été découvert.



L’affaire a été reportée au 6 février 2020 pour une enquête plus approfondie.



La porte-parole de la police, le colonel Priscilla Naidu, a confirmé qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.



«Nous attendons toujours les résultats de l’analyse ADN», a-t-elle déclaré. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Algérie: Peines de prison ferme pour avoir entravé un rassemblement électoral Afrique du Sud: Un ancien ministre de Jacob Zuma arrêté pour corruption