Afrique du Sud: Winnie Mandela hospitalisée

Winnie Madikizela-Mandela, qui est considérée comme une héroïne sud-africaine de la lutte contre l’apartheid, a été hospitalisée pour une infection rénale mais devrait se rétablir complètement.



«La famille Mandela souhaite informer le public que Mme Winnie Madikizela-Mandela a été admise à l’hôpital Milpark» dimanche, selon un communiqué. Elle a «très bon moral» et devrait rester une semaine à l’hôpital.



Selon SA Times Live, citant son porte-parole, Victor Dlamini, elle s’est plainte d’une « perte d’appétit » et « d’une jambe endolorie ». Elle a été transportée à l’hôpital Milpark de Johannesburg, dimanche.



« Lors de son admission, on a découvert qu’elle avait une infection qui avait affecté ses reins. On s’attend à ce qu’elle soit complètement rétablie, elle passera environ une semaine à l’hôpital », a déclaré M. Dlamini dans un communiqué mardi soir.



Madikizela-Mandela, ex-épouse de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, avait été hospitalisée en 2016 pour une chirurgie du dos et du genou. Pendant les 27 années d’emprisonnement de son ex-mari pour son combat contre l’apartheid, Winnie a fait campagne pour sa libération et pour les droits des Sud-Africains noirs, affrontant les arrestations et toutes sortes de violations.



A la sortie de prison de Nelson Mandela, son épouse Winnie et des dizaines de milliers de ses partisans l’avaient accueilli en héros.



Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps, l’avaient rapidement éloigné de son époux.