Afrique du Sud: remise d'un rapport très attendu sur la corruption des années Zuma

Dans ce premier rapport, la Commission Zondo conclut à une capture d'État. Elle pointe le rôle joué par l'ancien président Jacob Zuma et ses proches dans le détournement d'institutions et d'entreprises publiques. Elle émet ensuite des recommandations. La balle est désormais dans le camp du président Cyril Ramaphosa qui dit prendre ce rapport très au sérieux.



« Peu importe qui est mis en cause, nous ferons appliquer les recommandations. Les gens de ce pays ne peuvent pas avoir traversé ces quatre années pour finalement s'attendre à ce que les recommandations ne soient pas appliquées », a souligné le président Ramaphosa.



Le rapport estime que les Gupta « employaient une stratégie calculée pour s’approprier les fonds publics des entreprises publiques » et exerçaient sur Jacob Zuma une influence « considérable ». Il se penche notamment sur la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways : « une entité minée par la corruption et la fraude » durant les années Zuma. (RFI)

