Afrique du Sud: une ambassadrice de Trump avait obtenu une résidence secondaire luxueuse

Lana Marks, une créatrice de sacs à main de luxe et membre du club de l’ex-président à Mar-a-Lago, en Floride, voulait une résidence officielle au Cap, la ville sur l’océan plus prisée des élites que Pretoria, la capitale administrative du pays située à de 1000 km de distance.



Selon le bulletin d’informations de la Washington International Diplomatic Academy, une organisation chargée de formation professionnelle, elle a fait pression pour que la consule américaine au Cap quitte, avec sa famille, son logement de fonction afin d’en faire sa propre résidence secondaire. Les rénovations exigées ont coûté autour d’un million de dollars, selon des diplomates cités par ce site internet sous couvert de l’anonymat.



« C’est un usage vraiment mal avisé de l’argent du contribuable », a déploré un de ces diplomates.



Lana Marks, qui n’avait aucune expérience diplomatique avant d’être nommée ambassadrice par Donald Trump, n’aura été en poste qu’environ un an et n’aura jamais occupé la résidence du Cap.



Elle a contracté la COVID-19 fin 2020 et, de manière inhabituelle, a été autorisée à rester dans sa résidence de Pretoria jusqu’à sa guérison, même si elle n’est plus ambassadrice depuis l’entrée en fonctions du nouveau président Joe Biden.



Interrogé par l’AFP, le département d’État n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.



Chaque président américain nomme un certain nombre d’ambassadeurs à des postes prestigieux parmi des personnalités qui ne viennent pas du corps diplomatique, souvent pour remercier des soutiens ou des donateurs au terme de sa campagne victorieuse. (AFP)



L’ancienne ambassadrice des États-Unis en Afrique du Sud, une proche de Donald Trump, a obtenu du département d’État américain qu’il débourse un million de dollars pour qu’elle dispose d’une luxueuse seconde résidence qu’elle n’a jamais occupée, a rapporté une organisation indépendante.Source : https://www.impact.sn/Afrique-du-Sud-une-ambassadr...