Afrique du sud : Le tueur en série qui « chassait » les Noirs, dit que la police l'a encouragé

Un meurtrier sud-africain condamné pour avoir abattu des dizaines d'hommes noirs pendant l'apartheid, a déclaré à la BBC, que la police avait cautionné sa violence. Louis van Schoor affirme que d'autres devraient partager la responsabilité des meurtres qu'il a perpétrés en tant qu'agent de sécurité. Mais en parlant à BBC Africa Eye au cours des quatre dernières années, il a également laissé échapper des détails horribles, qui soulèvent de sérieuses questions quant à sa libération anticipée de prison.



Lorsque l'on se trouve dans la chambre d'un tueur, les yeux s'attardent naturellement sur les détails.



Le lit de Van Schoor est impeccablement rangé - la couette est si plate qu'elle semble avoir été repassée. L'air est lourd de l'odeur des cigarettes, dont les mégots sont empilés dans un cendrier. Des bandes de papier collant pendent du plafond, où se tortillent des mouches piégées et mourantes.



Celui que l'on appelle le « tueur de l'apartheid » a perdu ses dents. Sa santé se dégrade. À la suite d'une crise cardiaque, il a récemment été amputé des deux jambes, ce qui le laisse dans un fauteuil roulant, avec de douloureuses cicatrices. Lorsque son chirurgien a pratiqué cette intervention, M. Van Schoor a demandé une péridurale au lieu d'une anesthésie générale, afin de pouvoir assister à l'ablation de ses jambes.



« J'étais curieux », dit-il en riant. « Je les ai vus couper... ils ont scié l'os ».



En s'adressant à la BBC World Service, Van Schoor a voulu nous persuader qu'il n'était « pas le monstre que les gens disent que je suis ». La description enthousiaste qu'il a faite de l'ablation de ses jambes, n'a guère contribué à adoucir son image.



Pendant trois ans, dans les années 1980, sous le régime raciste de l'apartheid - qui imposait une hiérarchie stricte privilégiant les Sud-Africains blancs -, Van Schoor a abattu au moins 39 personnes.



Toutes ses victimes étaient noires. La plus jeune n'avait que 12 ans. Les meurtres ont eu lieu à East London, une ville située dans la province sud-africaine du Cap-Oriental, balayée par les vents.



À l'époque, Van Schoor était agent de sécurité et avait pour contrat ,de protéger jusqu'à 70 % des entreprises appartenant à des Blancs : restaurants, magasins, usines et écoles. Il a longtemps affirmé que tous ceux qu'il avait tués, étaient des « criminels » qu'il avait pris en flagrant délit d'effraction dans ces bâtiments.



« Il était une sorte de tueur justicier. C'était un personnage à la Dirty Harry », explique Isa Jacobson, journaliste et cinéaste sud-africaine, qui a passé 20 ans à enquêter sur l'affaire Van Schoor.



« Il s'agissait d'intrus qui, dans de nombreux cas, étaient assez désespérés. Ils fouillaient dans les poubelles, volaient peut-être de la nourriture... des petits délinquants . »