AfroBasket U18 : Les Lionceaux se consolent avec la médaille de bronze en battant le Maroc Ce n’était sûrement pas le métal souhaité avant le début de la compétition, mais l’Equipe Nationale U18 de basket-ball du Sénégal a été récompensée de la médaille de bronze, samedi 14 septembre, en s’imposant 72 à 71 lors du match pour la troisième place de l’Afrobasket face au Maroc. Défaits par le Mali la veille (60-68), les Lionceaux finissent toutefois sur une bonne note et font même mieux qu’en 2022, à Antananarivo, où ils avaient fini 5ième.

L’Equipe Nationale U18 de basket du Sénégal a remporté la médaille de bronze de l’Afrobasket U18 face au Maroc (72-71), après sa déception de la veille contre le Mali demi-finale.



Déçus de leur élimination dans le dernier carré, les protégés de Parfait Adjivon ont dominé d’entrée leurs adversaires du jour, sans pour autant survoler une rencontre serrée du début à la fin. Le premier quart-temps s’est d’ailleurs achevé par un petit point d’avance en faveur des Sénégalais (20-19).



Devant à la pause (37-33) et dans le troisième quart-temps (54-49), les partenaires de Kara Sène se sont ensuite un peu fait peur dans le money-time.



Le Sénégal, qui menait de huit points à 43 secondes de la fin, a laissé espérer les Marocains qui ont tenté de recoller, en vain. Dans cette victoire, on notera surtout la superbe prestation de Codé Mbengue.



Le numéro 9 des Lionceaux s’est illustré avec un magnifique double-double (17 points, 15 rebonds). Cheikh Biteye (14 points), El Hadji Doudou Diahame (11 points) ou encore Kara Sène (10 points) ont aussi laissé leur marque dans ce match.



