Afrobakset féminin 2023 : Prochain adversaire du Sénégal, l’Ouganda s’incline face au Mali… Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

La hiérarchie a été parfaitement respectée ce samedi sur le parquet de Kigali où le Mali s’est défait de l’Ouganda (80 à 66) à l’issue d’une partie très physique et serrée. En attendant leur match contre le Sénégal ce samedi à 16h00, les Ougandaises vont devoir très rapidement se remettre dans le bain pour éviter une seconde défaite synonyme d’élimination prématurée. Leaders provisoire du Groupe C, les maliennes n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout des vaillantes ougandaises. Car, il faut dire que le score ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre qui fut très équilibrée au cours des deux premiers quart temps. Il aura fallu attendre la fin du 3ème quart temps et les 12 dernières minutes pour voir le Mali dérouler face à un adversaire épuisé et brouillon. Avec une excellente Otto (19 pts 7 rebonds) l’équipe ougandaise qui s’est désunie vers la fin du match, a payé son manque d’adresse, notamment sur les paniers faciles. En plus d’une certaine passivité sous la raquette où les maliennes ont gratté pas mal de rebonds offensifs. Le Mali confirme son statut de challenger pour le titre continental. D’autre part, le Sénégal est averti, il va falloir sortir un bon basket et répondre sur le plan athlétique pour gagner, et revenir à hauteur du Mali. En cas de mauvais résultat contre l’Ouganda, les lionnes iront chercher la qualification face aux maliennes ce dimanche 29 juillet (19h00 Gmt). Un cas de figure a éviter pour les joueuses du coach sénégalais, Tapha Gaye…





www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Afrobakset-feminin-2023-...

Accueil Envoyer à un ami Partager