Afrobasket-2019 / Astou Traoré, capitaine des "Lionnes": « les filles avaient un peu la pression au début » La capitaine des "Lionnes" a réagi après la victoire du Sénégal, hier, sur la Côte d’Ivoire (77-36). Astou Traoré a surtout expliqué le début de match difficile de ses camarades, menées au score au premier quart temps.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

‘"Les Ivoiriennes ne voulaient pas une seconde défaite contre le Sénégal après celle enregistrée lors du tournoi de Dakar. Les filles avaient un peu de pression au début, mais on a su revenir avec une bonne défense pour remporter la partie. Nous allons continuer le travail et on demande au public de venir nous appuyer durant tous les matches et nous pousser vers la victoire finale", a-t-elle dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos