Afrobasket 2019 : Le Sénégal s’incline devant le Nigéria, sur le score de 60 contre 55

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

La finale d’Afrobasket 2019 a été âprement disputée entre le Sénégal et le Nigéria. Le match a fini sur un score de 60 points pour le Nigéria contre 55 pour le Sénégal. Et, l’équipe du Nigéria re-devient du coup, championne d’Afrique.



Seulement, le Sénégal qui a raté le 2e et 3e quart temps, n’a pas démérité. Puisque les lionnes du basket se sont bien défendues au 4e quart temps. Mais leurs efforts ont été anéantis aux dans les dernières minutes du 4e quart temps.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos