Afrobasket 2021: Les «Lionnes » battent les Pharaonnes d’Egypte et se qualifient en quarts L’équipe nationale féminine du Sénégal de basket s’est qualifiée en quart de finale de l’Afrobasket (Cameroun 2021) en dominant lundi pour sa deuxième sortie de la poule C, l’Egypte sur la marque de 63-78. Une victoire qui permet aux « Lionnes » de terminer à la première place du groupe.

D’après « Le Soleil », face aux Égyptiennes, on attendait à une opposition plus dure que contre la Guinée. C’est effectivement ce qui est arrivé. Même si les Lionnes ont dominé le premier quart par 15-21, les Pharaonnes ont été présentes dans les duels.



Elles ont tenté de réduire l’écart au début du deuxième quart, mais n’arriveront pas à inverser la tendance devant les Lions. Le Sénégal marque 18 points contre 10 seulement pour l’Egypte. Le score sera de 14 points (25-39) d’écart à la pause.



L’Egypte remporte le troisième quart temps par 19-18, mais n’arrive pas à revenir au score qui était de 44-57 à la fin de cette partie. Les protégées de Moustapha Gaye vont se servir de leur expérience pour maintenir leur avantage jusqu’à la fin de le rencontre. Le score final sera de 63-78.



