Afrobasket 2021 : "Une bonne nouvelle pour le peuple sénégalais"

Le coach Mamadou Gueye “Pabi” a réagi après la qualifications des Lions du Sénégal à l’Afrobasket 2021. “Au premier quart-temps on était un peu poussifs, on n’était pas en jambes. On n’arrivait pas à développer notre système. En général, un match de basket se joue sur des détails. Une fois que vous êtes dans le doute, au premier quart-temps, ça risque de contaminer toute l’équipe. Mais je pense qu’on a pu changer notre stratégie, bien défendre, couper les ballons, aller vite en transition pour marquer des paniers faciles.”

Construire une équipe jeune pendant la covid-19

“Je pense que cette situation est présente partout dans le monde. Nous avons sélectionné 12 joueurs, et heureusement ils sont tous négatifs. Depuis la fenêtre de Kigali, on essaye de construire une équipe jeune, basée sur la vivacité et l’engagement des uns et des autres, pour avoir une équipe compétitive lors de l’Afrobasket."

Le travail va se poursuivre malgré la qualification

“C’est une très bonne chose, une bonne nouvelle pour le peuple sénégalais qui voulait voir l’équipe participer aux phases finales. Le travail va se poursuivre, d’abord lors des deux prochains matchs, puis la préparation du TQO avant de rallier Kigali pour l’Afrobasket. On va essayer d’avoir les meilleurs joueurs qui se trouvent partout dans le monde, pour avoir une équipe compétitive.”

Ne jamais baisser les bras

“On est en équipe nationale, tous les joueurs se valent. Certes, il y aura des rotations mais nous sommes ici pour gagner. On a commencé aujourd’hui et cela va continuer demain et après-demain.”



