Afsud (fan club de Omar Pène) et DSYN (fan club de Youssou Ndour) ont joué un match de gala ce samedi à Dakar Sacré-Coeur Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2017 à 08:36 | | 0 commentaire(s)| Afsud (fan club de Omar Pène) et DSYN (fan club de Youssou Ndour) ont joué un match de gala ce samedi à Dakar Sacré-Coeur. Match placé sous le signe de l'entente transgénérationelle, cette manifestation a vu la présence de Omar Pène, du directeur adjoint du groupe Futurs médias Birane Ndour, par ailleurs fils de Youssou Ndour et M. Pèdre Ndiaye.

Les deux fans club qui fêtaient chacun son anniversaire, avaient trouvé opportun d'unir leurs forces pour célébrer ces icônes de la musique sénégalaise. Le président de Deukééé Sargaaaaall Youssou Ndour, Ahmadou Bamba Fall et celui de Afsud, Mame Thierno Fall ont tous remercié les invités et les membres ayant effectué le déplacement et salué la réussite de l'événement. Match gagné par DSYN sur le score de 5 buts à 4.

























