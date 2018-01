Âgée de 11 ans, cette écolière a réussi à tromper un pays tout entier

"Après une enquête minutieuse, la police a déterminé que les événements rapportés (...) ne se sont pas produits. L'enquête est close", a sèchement annoncé la police de Toronto, après avoir interrogé plusieurs habitants des abords de l'école primaire fréquentée par Kwawlah Noman, et visionné les images de caméras de surveillance.



Avec son récit sur toutes les télévisions, la jeune écolière avait suscité vendredi une vive émotion au Canada.



Elle avait raconté qu'en allant à l'école à pied avec son frère, un inconnu avait découpé son hijab avec des ciseaux avant de prendre la fuite.



Un portrait-robot avait été dressé



La police de Toronto avait aussitôt dressé le portrait-robot du présumé agresseur et ouvert une enquête pour "crime haineux". Le Premier ministre Justin Trudeau avait condamné fermement l'attaque présumée, comme d'autres responsables politiques.



"Je pense de tout coeur à Khawlah Noman, qui a lâchement été attaquée ce matin à Toronto. Le Canada est un pays ouvert et accueillant. Les attaques de ce genre ne peuvent pas être tolérées", avait tweeté M. Trudeau.



Un message qu'il n'avait pas supprimé lundi, après la révélation d'une information inventée de toutes pièces