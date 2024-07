Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest : La Bceao accueille les réunions statutaires mi- annuelles du 25 au 30 juillet

Selon un communiqué de presse, cette rencontre, qui se tiendra dans les locaux du siège, enregistrera la participation effective des Gouverneurs des Banques centrales des Etats membres de la Cedeao (Bcem). Prendront également part aux travaux, des cadres des Bcem, des Ministères chargés des finances et des institutions de la Communauté.



Dans le cadre de ces assises, ajoute la même source, la réunion du Comité des Gouverneurs se tiendra le 30 juillet 2024. Elle sera précédée de la rencontre du Comité d’audit, le 25 juillet, et de celle du Comité technique conjoint, les 26 et 27 juillet, qui regroupe les membres du Comité chargé des opérations et de l’administration et de celui chargé des Affaires économiques et monétaires.



Ces réunions serviront de cadre d’échanges sur l’évolution de la situation économique régionale et l’état de mise en œuvre des activités de la feuille de route pour le lancement de l’Eco, la future monnaie unique de la Cedeao.



