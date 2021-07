Agéroute: Le budget consolidé définitif est de 354 843 709 702 FCfa au 31 décembre 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Selon le rapport d’activités de l’année 2020, le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 282,4 milliards FCFA au 31 décembre 2020, soit un taux d’exécution de 81%. Ainsi, les montants décomptés et engagés sur le Bci sont de 62 milliards FCFA, soit 88% des prévisions. Les dépenses d’investissement des Ptfs à la fin de l’année 2020 (163,2 milliards FCFA) représentent 58% du montant total réalisé pour les investissements et 77% des prévisions de dépenses des Partenaires Techniques et Financiers.



Un montant de 28,2 milliards FCFA a été engagé pour l’exécution du PERA.



Pour la part Chèque Trésor, un montant de 19,1 milliards FCFA a été exécuté, soit 68% des prévisions. Dans le document, Ageroute informe que l’État continue à allouer au sous-secteur routier des dotations sur ressources internes relativement importantes, même si les mobilisations dans le compte de dépôt ne suivent pas les budgets votés et approuvés par les organes de contrôle et les autorités de tutelles (Bci : 82% - Pera : 71%).



Cette situation conduira à un traitement en priorité de la dette contractée sur le budget de l’année 2021, avec une incidence sur la programmation des dépenses. Cependant, les investissements programmés pour les infrastructures routières dépendent beaucoup des concours consentis au Sénégal par les Partenaires techniques et financiers (Ptfs). En effet, ajoute la même source, les apports des Ptfs, ont représenté 58% des réalisations en 2020. «Il apparait donc que les apports des Ptfs sont essentiels pour la promotion des inves-tissements dans le sous-secteur routier en raison de sa forte demande en capitaux par rapport aux autres secteurs », précise-t-on.

Adou Faye





Source : Le budget consolidé définitif de l’Ageroute, à la date du 31 décembre 2020, est de 354 843 709 702 FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Ageroute-Le-budget-consoli...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos