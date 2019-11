Agression à Warang: Le médecin dentiste français tué pour une chaîne en or

Les agresseurs du dentiste, Alain Rais voulaient voler la chaîne en or que portait la victime. C'est à bord d'une moto que les malfaiteurs ont suivi Alain Rais qui faisait une promenade. En arrachant sa chaîne en or, les bandits l'ont blessé au niveau du cou, alors qu'il venait de subir une opération chirurgicale.



Il s'est levé et a demandé aux gens d'appeler la gendarmerie, avant de s'affaisser au sol.

