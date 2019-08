Agression à la pharmacie Patte d’Oie : le syndicat des pharmaciens privés soutient Cheikhouna Gaye Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal a apporté son soutien au docteur Cheikhouna Gaye, agressé par le commissaire Bara Sankharé de la police des Parcelles Assainies et ses hommes, dans son officine, à la Patte d’oie.

« Nous sommes choqués et scandalisés par cet abus d’autorité. Nous attendions le commissaire Sankharé à nos côtés dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments », a dit le docteur Assane Diop, le président du syndicat, ce vendredi, lors d’une conférence de presse.

« La pharmacie de la Patte d’Oie va être fermée pendant 2 jours, et les populations seront privées de médicaments dont ils ont besoin », a-t-il ajouté, demandant que des sanctions exemplaires soient prises pour que pareilles dérives ne se reproduisent plus.



