Agression armée: La fille d’Alioune Mbaye Nder, placée sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 18:37 | | 0 commentaire(s)|

La fille d'Alioune Mbaye Nder a été placée sous mandat de dépôt, il y a de cela quelques minutes, par le juge du quatrième cabinet.



Selon Libération Online, Adja Mbaye avait commandité l'agression armée du commerçant Mohamed Diagne.



Tous les mis en cause, arrêtés dans le cadre de cette affaire, sont visés pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d'arme.

