Agression au Point E: Mame Cheikh blessé, perd ses papiers et son argent

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 17:13

Une bande d’agresseurs, armés de machettes, a agressé ce mardi matin, au Point E, un jeune homme du nom de Mame Cheikh. Blessé, le jeune homme a signalé que ses agresseurs ont pris son sac, contenant des papiers et de l’argent.













